De Vlinder tweede bij 'Kooktalent van Vlaanderen' 17 maart 2018

02u45 0

Orangerie De Vlinder uit Schoten viel onlangs in de prijzen bij de wedstrijd 'Het Kooktalent van Vlaanderen'. In de categorie 'Beste concept' pakte de Schotense taverne de tweede ereplaats. Het bijzondere aan De Vlinder is dat men enkele mensen met een mentale beperking in dienst heeft. De uitbaters van de zaak zijn Patrick Baetens en zijn vrouw Anita Luyckx. Hun dochter Steffie, die aan een vorm van autisme leidt, werkt ook in De Vlinder. Het was altijd Steffies droom om in de horeca te kunnen werken.





(KDC)