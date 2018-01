De Vlinder in finale 'Kooktalent van Vlaanderen' 25 januari 2018

Parkbistro Oranjerie De Vlinder uit Schoten is genomineerd voor de culinaire wedstrijd 'Het Kooktalent van Vlaanderen'. De Vlinder zit in de finale bij de categorie 'Concept'. "Ons concept is dan ook best wel bijzonder", zegt mede-uitbater Patrick Baetens. "Zo hebben wij enkele mensen met één of andere beperking in ons personeelsbestand, waaronder onze eigen dochter Steffie. Steffie heeft een vorm van autisme en droomde als kind al van een job in de horeca. Toen ze vier jaar geleden de school verliet, zijn mijn vrouw en ik dan maar met een eigen horecazaak gestart." Een professionele vakjury kon het concept achter De Vlinder wel appreciëren. Nu volgt er een publieke stemronde, die loopt tot en met 31 januari.





Stemmen kan via de website www.hettalentvanvlaanderen.be (KDC)