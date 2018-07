De Triomferende Christus blinkt weer 02 juli 2018

De Triomferende Christus is terug van drie maanden weggeweest. Het schilderij werd door een team onder leiding van Griet Blanckaert helemaal gerestaureerd. Het resultaat werd zaterdagavond voorgesteld in de Sint-Cordulakerk. "In de eerste plaats werd het doek gereinigd en werden alle onregelmatigheden hersteld", legt Griet uit. Ook de grondtonen werden hersteld en geretoucheerd met pigment. In 2001 werd het schilderij toegeschreven aan Gerard Seghers (1591-1651). Seghers was een belangrijke Antwerpse barokschilder die in Rome in contact kwam met de werken van Caravaggio.





Rubens geassisteerd

Tussen 1620 en 1624 verbleef Seghers in Antwerpen en assisteerde hij Rubens bij de decoratie van de Carolus Borromeuskerk. Maar of De Triomferende Christus volledig van de hand van Seghers is, betwijfelt Griet. "Het werk is zeker ontstaan in de nabije omgeving van Seghers. De centrale figuren zijn zeker van zijn hand. Maar als we kijken naar de achterliggende figuren is die kwaliteit veel minder. Ik denk dat die elementen geschilderd zijn door een medewerker van Seghers in zijn atelier", aldus Blanckaert. (ADA)