Dak Carrefour stort in door onweer 06 september 2018

Door de hevige wolkbreuk van gisterenavond is het dak van een filiaal van supermarkt Carrefour Market op de Turnhoutsebaan in Schilde ingestort.





Daardoor kwam de volledige winkel blank te staan. Een dakgedeelte van tien of vijftien meter groot stortte door het gewicht van het water naar beneden.





Verschillende producten werden uit de winkel mee met het water de straat op gesleurd.





De civiele bescherming heeft vannacht het dak van de winkel nog dicht gelegd in hoeverre dat dat mogelijk was. De brandweer post Schilde van de Zone Rand kreeg zeventig oproepen binnen door het onweer.





Ook in Schoten hield de regen lelijk huis. Daar liep de Heikantstraat volledig onder en ook de Villerslei kwam onder water te staan. (BSB)