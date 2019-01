Chillfis moet dicht: 78 jobs weg Voedingsbedrijf in Schoten van bij de start in 2008 nooit winstgevend geweest Samira El Oiamari

10 januari 2019

15u50 0 Schoten Het voedingsbedrijf Chillfis in Schoten gaat sluiten. Hierdoor dreigen 78 werknemers hun baan te verliezen. De intentie tot stopzetting werd donderdag op een ondernemingsraad bekendgemaakt.

Chillfis, onderdeel van de Nederlandse groep Struik Foods Europe, produceert verse maaltijden voor de retailsector. Struik Foods Europa is van plan alle activiteiten op het gebied van verse maaltijden te beëindigen. Het nieuws werd bekendgemaakt op de ondernemingsraad van Chillfis gisteren. Dat betekent dat de fabriek in Schoten de deuren zal sluiten in mei 2019. Hierdoor zullen zo’n 80 jobs verloren gaan. “We hebben hier 57 arbeiders en 16 bedienden die hun job verliezen”, zegt ABVV-secretaris Filip Feusels. Daarnaast zijn er ook nog mensen werkzaam die instaan voor de veiligheid en voor de administratie van het bedrijf. “Ook zij verliezen hun job.”

Naar huis

Het nieuws van de sluiting komt bijna exact twee jaar nadat Struik Foods Belgium de stopzetting van operationele activiteiten op dezelfde site aankondigde. Toen gingen 92 jobs verloren. De werknemers van Chillfis mochten na de aankondiging naar huis. “Ze moeten even bekomen van de harde klap, des te meer voor de vijf werknemers die twee jaar geleden overkwamen van Struik Foods Belgium. Ook morgen mogen ze thuis blijven.” Vanaf maandag gaat de productie gewoon verder en worden de werknemers op de werkvloer verwacht. Er wordt nu een vergaderagenda opgesteld om een sociaal plan af te sluiten. “Er gebeurt veel op korte termijn. Mei is helemaal niet meer zo ver.”

Komen en gaan van managers

Chillfis produceert sinds 2008 maaltijden voor winkelketens. Maar het bedrijf zou de laatste jaren niet meer goed draaien. “Het bedrijf is eigenlijk nooit winstgevend geweest”, licht Filip Feusels toe. “Het ging al meerdere jaren slecht met de fabriek en er waren ook al enkele maanden geruchten over een sluiting”, zegt hij. “De werknemers zagen ook het komen en gaan van verschillende managers, wat nooit een goed teken is. Nochtans waren de cijfers van het afgelopen jaar weer iets beter.”

Volgens Feusels zijn er verschillende redenen van de sluiting. “Het bedrijf exporteert naar het buitenland. De Brexit zal ook een invloed hebben op de export. De grote klanten vragen bovendien steeds lagere prijzen.” Struik Foods Europe is van plan om alle activiteiten op het gebied van verse maaltijden te beëindigen.

Met de geplande stopzetting van Chillfis zal de Nederlandse groep België verlaten.