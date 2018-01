Cheque voor opvangcentrum Koraal 02u27 0 Foto RV

De vzw Link 29 - een organisatie van Schotense ondernemers - schonk onlangs een cheque van 500 euro aan Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning De Koraal. In De Koraal worden kinderen opgevangen die in een moeilijke gezinssituatie zitten. Momenteel verblijven er in het centrum zo'n dertig jongeren. Link 29 wou nu dus iets doen om De Koraal te ondersteunen. De geschonken 500 euro zal worden gebruikt voor de aanschaf van een nieuw tv-toestel in de ontspanningsruimte. Op de foto ziet u Peter Van Heukelom, Jo Frans (directeur van De Koraal), Patrick Vermeiren en Philippe Wouters.





(KDC)