CD&V pleit voor groendaken om waterproblematiek in Deuzeldlaan aan te pakken Toon Verheijen

19 april 2019

15u24 1 Schoten Oppositiepartij CD&V pleit voor het indienen van een project voor groendaken in de Deuzeldlaan omdat daar regelmatig wateroverlast is. Minister Koen Van den Heuvel (CD&V) deed recent een projectoproep en stelt vijf miljoen euro ter beschikking.

Minister Van den Heuvel doet de oproep omdat groendaken en groengevels niet alleen de biodiversiteit verhogen, maar ook fijnstof opvangen en voor een zekere waterbuffering zorgen. “Dat lijkt ons een uitgelezen kans om het probleem al een beetje te verhelpen”, zegt Dieter Peeters van CD&V. Bij onweer staat de Deuzeldlaan vaak onder water. Rond deze straat liggen heel wat (semi)-publieke gebouwen en appartementen met platte daken. Door groendaken boven op de scholen, het dienstencentrum, het parochiecentrum en/of huizen te voorzien voorkomen we de plotse toestroom van water. Het voorstel van de minister is dat 75 procent van de kosten wordt terugbetaald. Als wij als gemeente nu die andere 25 procent kunnen bijpassen dan spelen we als gemeente toch een actieve trekkersrol in het dossier.”

Er zijn wel enkele voorwaarden. De toename van groendaken en/of groengevels moet minstens 150 vierkante meter zijn, maar het mag over verschillende locaties gaan. De minimumoppervlakte per locatie voor een groendak is 15 vierkante meter en voor een groengevel acht vierkante meter. De subsidie bedraagt maximaal 250.000 euro per project en maximaal 75% van de totale projectkost.