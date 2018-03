Campus Kajee rondt fase 1 uitbreiding af NIEUWE LOKALEN, ADMINISTRATIEVE VLEUGEL EN GROTERE RESTO KRISTOF DE CNODDER

03 maart 2018

02u43 0 Schoten Het was gisteren feest in Campus Kajee in Schoten. De katholieke school nam zes (ver)nieuw(d)e leslokalen, een opgefriste administratieve vleugel en een groter schoolrestaurant officieel in gebruik. Vanaf de zomer wordt er nog een extra nieuwbouw geplaatst. "Onze capaciteit steeg aanzienlijk, maar we willen wel ons familiale karakter behouden", klinkt het.

Het voorbije jaar werd er bij Campus Kajee in de Schotense Alice Nahonlei lustig verbouwd. De bestaande gebouwen werden anders ingedeeld en verschillende ruimtes kregen een grondige renovatiebeurt. De werkzaamheden kaderen in een capaciteitsverhoging. Fase 1 van de werken is intussen achter de rug, in de zomervakantie begint fase 2.





"Om te beginnen hebben we onze administratie gecentraliseerd", vertelt Gunter Lemmens, voorzitter van Kajees Raad van Bestuur.





Naar 366 leerlingen

"Verschillende ondersteunende diensten zaten tot voor kort verspreid over onze gebouwen en dat was minder efficiënt. Door de herindeling kwam er een oude kantoorruimte vrij. Die konden we inrichten als extra kleuterklas. Andere lokalen werden compleet vernieuwd. Ook ons schoolrestaurant kreeg een nieuw jasje en werd vergroot. We konden de schoolcapaciteit al opdrijven van 288 leerlingen naar 366, waarvan er een honderdtal op internaat zitten. Die expansie is geen overbodige luxe, want we zaten aan 282 kinderen en de voorbije vijf jaar kwamen er een kwart meer leerlingen bij."





Drie miljoen euro

En dus blijft Campus Kajee uitbreiden. Vanaf juli wordt er begonnen aan een nieuwbouw. "Eerst breken we een refter af en in de plaats zetten we een volledig nieuwe blok met zes leslokalen en een multifunctionele zaal", gaat Gunter Lemmens verder. "Aan de andere kant van onze campus komt een kleuterpaviljoen, speciaal voor de instappertjes. In totaal zal de uitbreiding drie miljoen kosten, waarvan zeventig procent wordt gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap." Als alles klaar is, zal de oorspronkelijke schoolcapaciteit ongeveer verdubbeld worden.





Familiaal

Campus Kajee groeit dus, maar wil wel absoluut zijn persoonlijke touch behouden. "Het familiale karakter is één van de troeven van onze school", beseft Gunter Lemmens maar al te goed. "We zullen er op toezien dat dit niet verloren gaat. Kinderen moeten zich hier goed voelen. De inrichting van de nieuwe lokalen - met veel lichtinval - draagt daar toe bij. Bovendien willen we een brug slaan naar de buurt. We willen als school ook een ontmoetingsplaats worden. In die optiek zullen we ons voorplein herinrichten met onder andere gezellige zitbanken. De poort nemen we weg, zodat ook buiten de schooluren buurtbewoners hier samen kunnen komen."