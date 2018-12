Buurtcomité huldigt Werner Van Acker als verdienstelijke Deuzeldnaar SEO

20 december 2018

13u36 1 Schoten Het buurtcomité ‘Deuzeld Leeft’ huldigt Werner Van Acker als verdienstelijke Deuzeldnaar. Zaterdag krijgt hij een mooie prijs en worden zijn verwezenlijkingen in beeld gebracht.

Werner Van Acker is actief in de parochie als dirigent van het koor en doet nog veel meer voor de wijk.

Tijdens de huldiging zullen mooie toespraken worden gehouden over de verwezenlijkingen van de betrokkene. Daarnaast wordt nog gezorgd voor een stukje muziek en zang door tien koorleden.

De wijkvereniging Deuzeld Leeft, die werd opgericht in 2007, is niet meer actief, maar het geld dat nog overblijft van de vereniging werd de afgelopen jaren aan verdienstelijke Deuzeldnaars gegeven. Werner zal daarom ook een mooie cheque ontvangen op de huldiging.

“In 2017 kwam ‘Deuzeld leeft’ tot de vaststelling dat het niet meer zinvol was om activiteiten, aanvullend op het lokaal dienstencentrum, te laten plaatsvinden”, laat Jozef Rombouts, de voorzitter van de vereniging weten. Het geld dat nog op de rekening stond, wordt besteed aan het huldigen van verdienstelijke Deuzeldnaars.

In 2017 viel de wijkwerking Straetjoenk uit de Salvialei in de prijzen met een cheque van 250 euro. In 2018 werd de prijs toegekend aan componist Toon Daems. Bij een hapje en een drankje is zaterdag Werner aan de beurt.