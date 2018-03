Buren net op tijd gewekt tijdens hevige magazijnbrand 05 maart 2018

02u41 0 Schoten Een brand heeft zaterdagnacht het magazijn van een drankleverancier volledig in de as gelegd. Een twintigtal omwonenden werd geëvacueerd, maar de huizen bleven uiteindelijk gespaard.

Buur Albert Begesi merkte als eerste iets op. Hij was om 4 uur 's ochtends aan het bidden toen hij de oranje gloed in het magazijn zag. Hij slaagde erin zijn buren wakker te maken. "Het was dan eigenlijk al hevig aan het branden. De brandweer is ter plaatse gekomen en er zijn nog mensen geëvacueerd. We werden opgevangen in café Den Trol aan de overkant. Behalve wat rook en een brandgeur in de flats valt de schade goed mee", vertelt Albert. Laetitia Serneels woont boven het magazijn en werd wakker door de brandweer die in haar flat binnenviel. "Ik wist eerst niet wat er gebeurde, maar toen zag ik de combi's en brandweerwagens. De loods van mijn stiefvader is uiteindelijk in vlammen opgegaan. Verschrikkelijk, maar het had veel erger kunnen zijn."





Heropbouw

Stiefpapa Jules Loots (65) kwam ook ter plaatse en was in shock. "Hij was stilaan aan zijn pensioen aan het denken, maar hoe het nu verder moet, dat weten we nog niet. Hij vindt het vooral erg voor zijn klanten die hij nu niet meer zal kunnen bedienen. Maar we zijn wel van plan terug op te bouwen, dat zeker." Het labo kwam al ter plaatse, volgens de eerste vaststellingen gaat het om een kortsluiting. (NBA)