Brug 14 maand lang dicht door werken Ewelina Verhulst

21 maart 2019

14u59 0 Schoten Gemeente Schoten plant vanaf maandag 1 april tot en met zondag 19 mei enkele noodzakelijke werken aan de Kruispadstraat en Brug 14 aan de Villerslei. Om verkeershinder te beperken, worden de werken na elkaar uitgevoerd.

De werken in Kruispadstraat zijn eerst aan de beurt. De gasleidingen in die straat zijn dringend aan vernieuwing toe. Ook de elektriciteit en de kabeldistributie worden onder handen genomen.

Eenrichtingsverkeer

Vanaf donderdag 4 april tot en met zondag 14 april verschuift het werk in het gedeelte van de Kruispadstraat tussen Theofiel van Cauweberghslei en Paalstraat-Fluitbergstraat. Er is dan alleen een tijdelijke enkelrichting mogelijk tussen de Theofiel van Cauweberghslei richting Paalstraat-Fluitbergstraat. Het verkeer in de andere richting zal een omleiding moeten volgen. Voetgangers en fietsers kunnen in beide richtingen blijven passeren. De werken worden wel stilgelegd op woensdag 10 april voor de Scheldeprijs.

Brug 14 afgesloten

De Brug 14 aan de Villerslei wordt vanaf maandag 15 april tot en met zondag 19 mei afgesloten voor alle verkeer. Dat is in opdracht van De Vlaamse Waterweg. Tijdens deze periode wordt de brug rechtopgezet voor onderhoudswerken. Tot nu toe moest de brug manueel bediend worden door de brugwachter. Nu wordt er gezorgd dat die brug wordt geautomatiseerd. De brug krijgt ineens een nieuw laagje verf en ook de rijweg wordt vernieuwd. Er is daardoor geen doorgang mogelijk tussen Villerslei en Theofiel Van Cauwenberghslei.