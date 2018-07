Brasschaat schrapt vuurwerk, Schoten wacht af 10 juli 2018

De Vlaamse feestdag wordt er dit jaar eentje zonder vuurwerk in Brasschaat. Door de aanhoudende droogte wordt het traditionele vuurwerkspektakel in het gemeentepark vervangen door een dans-, klank- en lichtshow.

Een verrassing kan je de afgelasting van het 11 juli vuurwerk bezwaarlijk noemen. Door het droge weer van de voorbije dagen is het brandgevaar te groot. "Veiligheid boven alles en dus gaat het vuurwerk niet door, hoe jammer dat ook is", zegt Brasschaats schepen van Vlaamse Aangelegenheden Adinda van Gerven (N-VA). "In Brasschaat steken we al jaren vuurwerk af op 11 juli en voor zover ik me herinner is de droogte voor het eerst spelbreker. We gaan nu met onze vuurwerkleverancier - waarmee we al lang goed samenwerken - een regeling proberen te treffen. Mogelijk zullen we de firma nu inschakelen voor een ander evenement op een later tijdstip. Zo hoeft niemand er zijn broek aan te scheuren."





Het vuurwerk wordt vervangen door een klank-, dans- en lichtspektakel. "Dat zal ook de moeite zijn", belooft schepen Van Gerven.





John Terra

"Overigens ziet heel ons programma er woensdag mooi uit. 's Ochtends is er een Vlaams ontbijt in een tiental horecazaken. Vanaf 14 uur zijn er in het park allerlei activiteiten voor het gezin en 's avonds volgen daar onder andere optredens van de Lou Roman Band, John Terra en Isabelle A. Rond 23 uur wordt er dus afgerond met het lichtspektakel." In Brasschaats buurgemeente Schoten staat er op vrijdag een vuurwerkshow op het programma, als afsluiter van het werelddansfestival Hello!Schoten. Dat vuurwerk is vooralsnog niet geschrapt. "We wachten nog een klein beetje af", vertelt Schotens burgemeester Maarten De Veuster (N-VA). "Woensdag heb ik een onderhoud met de brandweer. Natuurlijk bestaat er een kans dat we het vuurwerk afgelasten, maar dat is nu nog niet zeker. Je weet maar nooit dat er dinsdag of woensdag plots veel regen valt. Dan kan de situatie er weer helemaal anders uitzien." (KDC)