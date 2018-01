Brandweer: geen receptie, maar pizza's door storm 20 januari 2018

02u43 0

De zware storm die donderdag over ons land trok, had ook zijn gevolgen voor de nieuwjaarsreceptie van de Schotense brandweerafdeling. Normaal had de vriendenkring van de brandweer donderdagavond haar jaarlijkse receptie gehouden, maar omdat er zo veel puin te ruimen was, hadden de brandweerlui wel andere dingen aan hun hoofd. Zo waren er in de wijken Koningshof, Elshout, Schotenhof en Ter Heide tientallen bomen omgevallen. Gelukkig werden de medewerkers van de brandweer na hun lange shift alsnog een beetje gecompenseerd voor hun gemiste receptie. Burgemeester Maarten De Veuster kwam namelijk langs met pizza's. (KDC)