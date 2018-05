Brandje in Lidl 03 mei 2018

02u31 1

De brandweer van Schoten en Brasschaat werden woensdagmiddagmorgen opgetrommeld voor een brandmelding in warenhuis Lidl in Paalstraat in Schoten. Het bleek te gaan om een beperkt brandje in de technische ruimte. De schade was miniem. De winkel kon ook gewoon open blijven. (VTT)