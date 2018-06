Braderij viert veertigste verjaardag 21 juni 2018

02u56 0

Dit weekend vindt in het centrum van Schoten voor de veertigste keer een braderij plaats. "Tijdens deze jubileumeditie houden we vast aan ons beproefde recept, met gezellige verkoopstandjes en kinderanimatie", zegt Ren Hesters van de middenstandsorganisatie. "Voor het eerst mogen we meer dan honderd standhouders begroeten. In de loop van zaterdag zijn er ter hoogte van het Kruidvat - in de Paalstraat - gratis optredens van onze Schotense artiesten Luc Caals en Jean Bosco Safari. Op zondag pakken we uit met een nieuwigheid: een markt waarop de plaatselijke verenigingen zich kunnen presenteren." De braderij is op vrijdag open tussen 14.30 en 22 uur, op zaterdag tussen 10 en 22 uur en op zondag tussen 12 en 20 uur. (KDC)