Bouwvergunning site De Pelikaan toch niet vernietigd 07 april 2018

In tegenstelling tot eerdere berichten heeft de provincie de bouwvergunning voor elf appartementen in de Schotense Sint-Maria-ten-Boslei dan toch niet vernietigd. Enkele dagen geleden liet men vanuit de gemeente Schoten weten dat het provinciebestuur de vergunning in beroep had afgewezen, maar deze info blijkt nu niet te kloppen. Projectontwikkelaar Belisto uit Brasschaat mag dus in principe binnenkort beginnen met de bouwwerken op de site van voormalig rusthuis De Pelikaan. De oude voorgevel van het gebouw mag ook - zoals gepland - worden gesloopt. Wijkcomité Schotenhof had die 'historisch waardevolle' gevel graag behouden gezien, maar men ving dus bot bij de provincie. Het comité kan nu in principe wel nog naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen, maar het is op dit moment nog niet duidelijk of men dat effectief zal doen. (KDC)