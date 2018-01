Bouw nieuwe kleuterafdeling van start DEUZELDPARK KAN UITBREIDEN VAN 240 NAAR 380 LEERLINGEN KRISTOF DE CNODDER

24 januari 2018

02u31 0 Schoten Basisschool Deuzeldpark uit Schoten is zopas begonnen met de bouw van een gloednieuwe kleuterafdeling. Het gebouw - waarin zeven leslokalen zitten - zou klaar moeten zijn tegen de start van het nieuwe schooljaar. Op die manier gaat de capaciteit van de school uit het gemeenschapsonderwijs van 240 naar 380 kinderen.

In april 2016 maakte de Vlaamse regering 1,5 miljoen euro vrij voor de uitbreiding van de school Deuzeldpark, aan de Schotense Jozef Cogelslei. Een kleine twee jaar later is de eerste schop ook effectief in de grond gestoken voor de funderingswerken van de nieuwbouw. Het gemeenschapsonderwijs en de scholengroep waartoe Deuzeldpark behoort investeerden trouwens elk ook nog eens zowat 100.000 euro in het project.





"Achteraan op het schoolterrein hadden we nog plaats en daar komt nu een schoolgebouw waarin onder andere zes kleuterklassen en een instapklasje zitten", vertelt directeur Patrick Hennes van scholengroep Invento. "Dankzij die nieuwe lokalen kunnen we de capaciteit van de school gevoelig optrekken. Zo gaan we van 240 naar 380 plaatsen. De containerklassen die we voorlopig gebruiken om één en ander op te vangen, hebben we dan niet langer nodig."





30 kindjes in één klas

De nieuwbouw voor de kleuters brengt ook voordelen met zich mee voor de lagere schoolafdeling van Deuzeldpark. "Nu kunnen we verschillende leerjaren niet opsplitsen omdat we er simpelweg de ruimte niet voor hebben", legt directeur Hennes uit. "Dat leidt soms tot grote klasgroepen. In de toekomst zullen er normaal geen klassen van dertig leerlingen meer zijn. Overigens creëren we ook meer plaats voor het personeel: zo komt er een nieuw secretariaat, een bureau voor de directie en een volwaardig lerarenlokaal."





Klaar in augustus

De aannemer die de werken uitvoert maakt zich sterk dat hij tegen augustus klaar moet kunnen geraken, net op tijd voor het nieuwe schooljaar dus. "Het zou kunnen dat het inrichten van de speelplaats in het najaar nog moet gebeuren, maar de klaslokalen zelf geraken in principe in orde", geeft Patrick Hennes aan. "Het hele bouwtraject hebben we relatief snel doorlopen omdat Schoten door de Vlaamse overheid werd aangezien als een zogenaamde capaciteitsgemeente. Dat zijn gemeentes waar het aanbod in de scholen kleiner is dan de vraag. Zelf moesten wij in het verleden spijtig genoeg ook kinderen weigeren. Hopelijk is dat probleem nu van de baan en kunnen we elke inschrijving aanvaarden. Indien nodig bestaat er in de verdere toekomst zelfs nog de mogelijkheid om verder door te groeien tot 450 leerlingen."