Boomstammen Listdreef verwijderd 22 juni 2018

Het gemeentebestuur verwijdert de boomstammen die men onlangs in de grasbermen van de Listdreef liet leggen. Bedoeling was om foutparkeerders weg te houden van de bermen, maar dat viel in de buurt niet in de smaak. Omwonenden vonden de stammen geen zicht. Liever had men dat er hagen werden aangeplant. Daar is de gemeente dan weer niet voor te vinden wegens de dure jaarlijkse onderhoudskosten. Er zal tussen het gemeentebestuur en de wijkvereniging gebrainstormd worden over een andere oplossing. (KDC)