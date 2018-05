Bomen aan kerk gekapt 30 mei 2018

De gemeente Schoten heeft drie bomen laten verwijderen die in de buurt van de Sint-Cordulakerk stonden. Het gaat om drie ceders die door een recente storm beschadigd waren geraakt. Daardoor hing er te veel ballast aan één kant. Eén van de bomen was ook beschadigd geraakt door een brand. Uit veiligheidsoverwegingen liet het gemeentebestuur de exemplaren in kwestie kappen. (KDC)