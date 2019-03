Boefjes van 13 en 14 jaar gepakt na veertiende overval op krantenboer: “Het is routine geworden” Sander Bral

21 maart 2019

18u48 0 Schoten Veertien. Zoveel keer heeft Luc Van Rompaey (70) van dagbladhandel Deuzeld in Schoten al overvallers over de vloer gehad. Afgelopen woensdag was het weer prijs maar de piepjonge boefjes werden meteen opgepakt. Een 14-jarige is in een instelling geplaatst, zijn 13-jarige kompaan mocht naar huis onder strenge voorwaarden.

De zeventigjarige krantenboer Luc Van Rompaey is het spijtig genoeg al gewoon. Woensdagmiddag stapten twee gemaskerde jongens zijn winkel aan de Boekenborglei in Schoten binnen. Ze bedreigden de dagbladhandelaar met een nepgeweer en een mes.

“Routine”, zucht Luc. “Sinds enkele jaren heb ik me op z’n Amerikaans volledig ingepakt. Inbrekers kunnen niet meer achter de toog en kunnen er ook niet meer over springen. Ik zit volledig achter het plexiglas, aan de kassa of aan mij kunnen ze niet. Het enige wat ik moet doen bij een overval is een stap achteruit zetten door de deur tussen de winkel en mijn woning, en die in het slot draaien. Vervolgens laat ik het alarm afgaan, wat de overvallers afschrikt. Het enige wat ze dan nog kunnen doen is met wat producten uit de winkel gaan lopen.”

Alarm

Dat is ook wat de twee jongens woensdag deden, met wat snoep en drank uit de winkel zetten ze het op een lopen wanneer het alarm in werking trad. Een alerte overbuurvrouw had op dat moment de politie al gewaarschuwd, die onmiddellijk een klopjacht startte. Eén van de twee minderjarige overvallers kon meteen ingerekend worden in de buurt van het Cogelspark. Zijn kompaan werd later woensdag ingerekend na onderzoek van de lokale politie.

Everberg

Woensdag werden beide verdachten voorgeleid bij de jeugdrechter. “De veertienjarige is geplaatst in een gesloten jeugdinstelling in Everberg”, klinkt het bij het parket van Antwerpen. “De dertienjarige verdachte heeft, gelet op zijn erg jonge leeftijd, strenge voorwaarden opgelegd gekregen. Hij staat onder meer onder huisarrest en kreeg een contactverbod opgelegd met de medeverdachte.”

Luc had voor zijn carrière in Schoten ook al een dagbladhandel in Deurne. Woensdag was al de veertiende keer in zijn carrière dat hij belaagd werd door overvallers. De laatste keer dateert nog maar van november. Het ergste incident gebeurde in mei vorig jaar, toen Luc in de hand en de zij werd geraakt met een groot vleesmes.

“Onbegrijpelijk dat ze het blijven proberen”, gaat Luc verder. “Die twee jongens van woensdag heb ik mooi op beeld kunnen nemen. Toen de politie ze kon vatten, hadden ze het gestolen snoep uit de winkel nog op zak. Bewijzen genoeg, lijkt me.”

Snel verkopen

“Ik ben blij dat de politie eindelijk eens arrestaties heeft kunnen verrichten. Bij mijn weten is dat nog maar de derde van de veertien keer dat ik overvallen ben. Ik ben jarenlang vrij geweest van overvallen maar de laatste jaren nemen ze weer toe. Daar word ik erg moe van, ik ben ook de jongste niet meer. Jammer genoeg is er geen opvolging in de familie, ik zal mijn zaak met woning en al moeten verkopen maar daar heb ik geen tijd voor omdat het zo druk is in de winkel. Dat is het voordeel van een uitstervende business zeker? Hopelijk krijg ik de zaken snel rond en krijg ik in tussentijd geen overvallers meer over de vloer”, lacht Luc groen.