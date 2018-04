Boeddhistische pionier Goetghebeur (70) overleden 03 april 2018

02u41 2 Schoten Schotenaar Frans Goetghebeur overleed eind vorige week op 70-jarige leeftijd. Goetghebeur was één van de pioniers en leidende figuren van het boeddhisme in België en zelfs Europa.

Veertig jaar geleden richtte hij in Schoten het Tibetaans Instituut op, met boeddhistische tempel. Goetghebeur was in het verleden voorzitter van de Boeddhistische Unie van België en de Europese Boeddhistische Unie. In 2006 organiseerde hij mee een bezoek van de Dalai Lama aan ons land. De laatste jaren was Frans Goetghebeur ziek en hij trok zich ook terug uit het publieke leven. Zijn uitvaart gebeurt in besloten kring. (KDC)