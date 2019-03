BMW gestolen op P+R parking in Merksem Ewelina Verhulst

28 maart 2019

14u38 0 Schoten Op de P+R Parking in Merksem is er woensdag tussen 11u00 en 17u30 een auto gestolen van het merk BMW. Stephanie Van den Wouwer en haar familie maakten een uitstapje naar de Zoo van Antwerpen. De auto staat intussen geseind in België en bij de havenpolitie.

Stephanie uit Sint-Job-In-’t-Goor (Brecht) plaatste woensdagavond een bericht op Facebook dat haar auto gestolen is op de P+R Parking in Merksem, over de parking Carrefour in Schoten. Het bericht is ondertussen al bijna 900 keer gedeeld in 18 uur tijd.

Wie deze auto met nummerplaat 1-CEU-281 heeft gezien, kan contact opnemen met de politie of met Stephanie via +32 486/45.04.60.