Binnen in Krëfel via gat in dak 02 juli 2018

02u32

Een inbraak bij de Krefel-winkel in Schoten heeft voor heel wat schade gezorgd. Inbrekers konden via nabijgelegen huizen achteraan op het dak geraken. Daar maakten ze een gat in het dak en geraakten ze zo de winkel. De dieven zouden vooral heel wat elektronica hebben kunnen buit maken. De lokale politie van Schoten kwam ter plaatse maar kon verder geen informatie geven over de inbraak. (NBA)