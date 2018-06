Bibliothecaresse Lut gehuldigd 08 juni 2018

De beheerraad van de Schotense gemeentebibliotheek zette onlangs de afscheidnemende bibliothecaresse Lut Roelens in de bloemetjes. Roelens ging zopas met pensioen en kreeg daarom een toepasselijk geschenk uit handen van beheerraadslid Harrie Hendrickx: een boek over architectuur met een foto van de Schotense Braembib op de cover. De kersverse gepensioneerde - die achttien jaar diensthoofd was in de bib - was duidelijk blij met het cadeautje.





(KDC)