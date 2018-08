Bib heeft inleverbus 25 augustus 2018

De gemeentelijke bibliotheek van Schoten beschikt sinds kort over een zogenaamde inleverbus. Lezers kunnen in die bus buiten de openingsuren ontleende materialen inleveren. Tijdens de openingsuren is de bus wel gesloten. Je vindt ze achter de Braembib, nabij de parking. (KDC)