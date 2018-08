Beurtelings verkeer aan werf 22 augustus 2018

Voor de bouw van een woning staat er in de Schotense Braamstraat nog tot en met 5 oktober een bouwkraan op het voetpad. Ook een deel van de rijweg werd ingericht als werfzone. Ter hoogte van de werf staan er nu tijdelijke verkeerslichten die beurtelings verkeer moeten regelen. Fietsers moeten er afstappen. Op de momenten dat er niet wordt gewerkt door de aannemer (tussen 16 en 9 uur en in het weekend) is de rijbaan wel volledig vrij. (KDC)