Bestuurder uit wrak bevrijd 14 april 2018

02u30 0

Twee voertuigen raakten vrijdagnamiddag betrokken in een kop-staartaanrijding op het kruispunt van de Eethuisstraat met de Calesbergdreef in Schoten. Een van de bestuurders raakte gekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. Het dak werd van de wagen geknipt. De straat was even afgesloten voor het verkeer. (VTT)