Bestelwagen vol gasflessen uitgebrand

05 maart 2019

20u07 0

De Invalidenlaan in Schoten werd dinsdagnamiddag opgeschrikt door een brandende bestelwagen. In de laadruimte van het voertuig stonden verschillende gasflessen, die bij wonder niet tot ontploffing kwamen. De brandweer moest ter plaatse komen om het voertuig, dat volledig verloren ging, te blussen. De bestelwagen stond op de oprit van een woning, maar de brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de woning. Het is nog niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan. Niemand raakte gewond.