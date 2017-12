Berm Jachtwachtersdreef helemaal stuk gereden 02u34 18 Foto Klaas De Scheirder Jozef De Boeck. Schoten Jozef De Boeck uit de Heidebladlaan in Schoten is niet te spreken over de toestand van de bermen in zijn buurt. "Dit najaar is alles langs de kant van de weg weer kapot gereden", klaagt De Boeck. "En de gemeente doet weinig of niets om de schade te herstellen."

De Heidebladlaan - waar Jozef De Boeck woont - is een zijstraat van de Jachtwachtersdreef. In die dreef liggen aan beide kanten van de rijweg her en der diepe putten en plassen. Op de rijweg zelf ligt behoorlijk wat modder. "Als twee auto's mekaar hier kruisen, moeten ze deels van de baan. En omdat de Jachtwachtersdreef een sluipweg is tussen Schoten en Brasschaat passeert hier vrij veel verkeer. Op die manier is dit najaar alles kapot gereden", legt Jozef De Boeck uit.





De Boeck vroeg naar eigen zeggen al meermaals aan het Schotense gemeentebestuur om ten minste de putten langs de kant van de weg te vullen, maar dat gebeurde vooralsnog niet. Schepen van Openbare Werken Wouter Rombouts (N-VA) belooft nu beterschap, al is het nog niet meteen voor morgen. "Bedoeling is dat we een externe firma gaan aanstellen die zich gaat bezig houden met het herstellen van schade aan onverharde of semi-verharde wegen", zegt Rombouts. "We hebben al een eerste keer een gunningsprocedure doorlopen, maar daar kwamen jammer genoeg geen kandidaten op af. Nu gaan we opnieuw proberen, met betere voorwaarden voor de aannemers. Hopelijk komt alles in het voorjaar in een stroomversnelling." (KDC)