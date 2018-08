Benefiet voor overleden postbode lokt 2.000 man 06 augustus 2018

Het eerste Summer Event - een benefiet ter nagedachtenis van de vorig jaar aan kanker overleden Merksemse postbode Leslie Franck - lokte zaterdag zo'n tweeduizend man naar het park van Schoten. "Het was een erg geslaagd evenement", zegt organisatrice Peggy Raemdonck. "De exacte opbrengst moet nog worden berekend, maar het staat vast dat we een mooie som zullen kunnen schenken aan Kom Op Tegen Kanker." Ook de zonen van de betreurde Leslie Franck - de 21-jarige Arne en de 19-jarige Jens - kwamen een handje helpen achter de schermen. "Het was bij momenten een emotionele, maar tegelijk ook een mooie dag", lieten de twee weten. Volgend jaar komt er zo goed als zeker een tweede editie van Summer Event. (KDC)