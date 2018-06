Belevingswandeling prikkelt zintuigen 08 juni 2018

02u58 0

Het OCMW van Schoten huldigde gisteren in park Vordenstein een 'belevingswandeling' in, die speciaal gericht is op personen met dementie. Tijdens de wandeling wordt geprobeerd om de zintuigen van de mensen in kwestie extra te prikkelen.





Het idee kwam van de plaatselijke gehandicapten- en seniorenraad en werd verder uitgewerkt door het OCMW. Begeleiders van dementerende wandelaars kunnen in Oranjerie De Vlinder voortaan een belevingskoffer lenen om tijdens het wandelen te gebruiken.





"In de koffer zitten allerlei zaken die de zintuigen aanspreken: muziek om te beluisteren, foto's om te bekijken en haakwerkjes om aan te voelen", zegt Schotens OCMW-voorzitter Katrijn Van Osta.





Die haakwerkjes maakte Van Osta trouwens zelf. De volledige belevingswandeling is ongeveer 3,5 kilometer lang, maar er zijn ook kortere routes mogelijk. (KDC)