Bedreigde hondenclub heeft nieuwe voorzitter 02u48 0

Hondenclub De Moedige Bijters uit Schoten heeft een nieuwe voorzitter. Na 34 jaar heeft Louis Vlemincx (83) de fakkel doorgegeven aan Stephanie Van Den Wouwer, die al bij het clubbestuur was. De nieuwe voorzitter wacht meteen een grote uitdaging. Over enkele maanden zou de club het terrein tussen de Hoogmolendijk en het Albertkanaal moeten verlaten, omdat het kanaal wordt verbreed. "Ik heb er vertrouwen in dat er een oplossing uit de bus komt", maakt de opvolgster van Louis Vlemincx zich sterk. "We zijn volop verder aan het speuren naar een geschikte locatie in Schoten of omgeving." De Moedige Bijters telt bijna 300 leden. (KDC)