Baas schuldig aan dood van trouwe werknemer? RECHTBANK BUIGT ZICH OVER FATAAL ARBEIDSONGEVAL MET KRAANARM JONATHAN BERNAERTS

02u34 0 Marc De Roeck Bij een herstelling werd Dirk De Brandt (52) verpletterd door de kraanarm van een vrachtwagen. Schoten De baas van een firma uit Schoten dreigt veroordeeld te worden voor de dood

van een trouwe werknemer.





Dirk De Brandt (52) uit Essen stierf op 4 oktober 2016 nadat hij tussen de kraanarm van een vrachtwagen terechtkwam. De arbeidsauditeur vindt dat de zaakvoerder hem een onverantwoorde opdracht had gegeven.





Kraanman Dirk De Brandt (52) uit Essen werkte al 12 jaar lang bij E2MS, een bedrijf aan de Melkerijstraat in Schoten dat gespecialiseerd is in elektrische installaties aan gebouwen. Hij was een uitermate loyale werknemer: na een zware rugoperatie in de zomer van 2016 en de daaropvolgende verplichte rust, stond hij begin oktober te popelen om weer deeltijds aan de slag te gaan.





Een van zijn eerste karweien na zijn terugkeer: achterhalen wat er mis was met de kraanarm van een vrachtwagen. Werknemers van E2MS hadden gemerkt dat het gevaarte haperde. De Brandt onderzocht op 4 oktober 2016 vroeg in de ochtend de kraan en schroefde met een inbussleutel een verwrongen afdekplaatje los. Drie van de vier bouten had De Brandt verwijderd, toen het noodlot toesloeg. Alle olie spoot uit de kraanarm en het gevaarte sloeg dicht. De Brandt werd verpletterd en overleed onmiddellijk.





Ruim twee jaar na de dood van De Brandt staan zijn baas Wim A. en de vennootschap achter de firma voor de correctionele rechtbank in Antwerpen. De betichtingen luiden: onopzettelijke doding en inbreuken op de welzijnswet. Volgens de arbeidsauditeur had Wim A. zijn werknemer opgedragen om de defecte kraanarm te manipuleren, zonder dat die ervoor de juiste opleiding had genoten. "Niet een werknemer, maar gespecialiseerde onderhoudsfirma, had de kraanarm moeten herstellen. Zo staat het zelfs in de handleiding van de kraan", klonk het.





RV Slachtoffer Dirk De Brandt.

8 maanden met uitstel

Wat de straf voor zaakvoerder Wim A. betreft, laat de arbeidsauditeur de rechtbank de keuze: 8 maanden voorwaardelijke celstraf of een geldboete van 1.200 euro boete. De vennootschap achter E2MS riskeert een boete van 30.000 euro.





Fabrikant

De verdediging ging resoluut voor de vrijspraak. "De zaakvoerder van E2MS heeft zijn werknemer opgedragen om even naar de kraanarm te 'kijken', niet om eraan te prutsen", stelden advocaten Steven Boeynaems en Patrick Waeterinckx. "De dood van Dirk heeft hem zeer sterk aangegrepen. Hij is in een depressie beland en heeft intussen al zijn aandelen in de firma van de hand gedaan."





De advocaten plaatsten ook grote vraagtekens bij de manier waarop het onderzoek was gevoerd. "Waarom is de fabrikant van de kraan nooit aan de tand gevoeld? Het is onbegrijpelijk dat een simpele manipulatie met een IKEA-sleutel aan het afdekplaatje de kraan kan doen toeplooien. En bovendien: nergens was er een waarschuwingssticker aangebracht."





Nooit kwalijk genomen

Wim A. nam op het proces ook zelf het woord. "Ik begrijp niet waarom ik mij hier moet verantwoorden", zei hij. "Ik heb Dirk enkel gevraagd om naar het plaatje te kijken zodat we de hersteller goed konden briefen. In mijn hele carrière is veiligheid altijd mijn prioriteit geweest. Zet uw veiligheidsbril op, volg de geijkte procedures... ik zeg het mijn werknemers elke dag."





De Brandt liet een dochtertje en twee pluskinderen na. Zijn partner deed gisteren ook een woordje: "Ik heb Dirks baas nooit iets kwalijk genomen. Het was een inschattingsfout. Na Dirks dood heeft hij me toegegeven dat hij Dirk een duidelijke opdracht had gegeven: het bewuste afdekplaatje verwijderen. Dat hij dat nu ontkent, doet me pijn."





De rechtbank doet uitspraak op 20 februari.