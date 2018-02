Baas schuldig aan dood van kraanman Dirk De Brandt (52) 22 februari 2018

02u50 0 Schoten De baas van een firma uit Schoten is veroordeeld voor de dood van een trouwe werknemer. Dirk De Brandt (52) uit Essen stierf op 4 oktober 2016 nadat hij tussen de kraanarm van een vrachtwagen terechtkwam. De rechtbank vindt dat de zaakvoerder hem een onverantwoorde opdracht had gegeven.

Kraanman Dirk De Brandt (52) uit Essen werkte al 12 jaar lang bij E2MS, een bedrijf aan de Melkerijstraat in Schoten dat gespecialiseerd is in elektrische installaties aan gebouwen. Een van zijn eerste karweien bij zijn terugkeer na een rugoperatie: achterhalen waarom de kraanarm van een vrachtwagen haperde.





Kraanarm

De Brandt onderzocht de kraan en schroefde met een inbussleutel een verwrongen afdekplaatje los. Drie van de vier bouten had De Brandt verwijderd, toen het noodlot toesloeg. Alle olie spoot uit de kraanarm en het gevaarte sloeg dicht. De Brandt werd verpletterd en overleed onmiddellijk.





Ruim twee jaar na de dood van De Brandt is zijn baas Wim A. (53) uit Mechelen - die inmiddels zijn aandelen bij E2MS van de hand heeft gedaan - veroordeeld voor onopzettelijke doding en inbreuken op de welzijnswet. Wim A. kreeg 3 maanden cel en een 600 euro boete, beide met uitstel.





Gespecialiseerde firma

"De beklaagde had nooit dergelijke technische en delicate opdracht aan het slachtoffer mogen geven, die hiertoe niet de expertise bezat", stelde de rechtbank.





"Een gespecialiseerde onderhoudsfirma had de taak moeten uitvoeren." De vennootschap achter E2MS werd aanvankelijk ook vervolgd, maar is vrijgesproken.





Schadevergoeding

De verdediging van Wim A. was resoluut voor de vrijspraak gegaan. "De zaakvoerder heeft zijn werknemer opgedragen om even naar de kraanarm te 'kijken', niet om eraan te prutsen", stelden de advocaten. De kans dat zij hoger beroep aantekenen, is groot.





De Brandt liet een partner, een dochtertje en twee pluskinderen na. De rechtbank kent de nabestaanden 185.000 euro schadevergoeding toe. (BJS)