Axelle (20) zit in finale Miss Fashion 09 augustus 2018

Axelle Jamar (20) uit Schoten zit in de finale van de Miss Fashion-verkiezing. "Een vriendin van mij deed vorig jaar al mee, dus ik dacht: waarom zelf eens niet inschrijven?", vertelt Axelle, die event- en projectmanagement studeert in Antwerpen. "Bij Miss Fashion is het uiterlijk niet het belangrijkste, maar wel de présence." De finale is op 1 september. De winnares wordt deels aangeduid door een jury, maar ook het grote publiek kan meestemmen. Wie Axelle wil steunen, kan dat doen door een sms met als boodschap 'MF 10' te sturen naar 6045.





(KDC)