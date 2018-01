Autobrand bij bandencentrale 01 februari 2018

02u55 0

Bandencentrale Donckers in Schoten kreeg gisterochtend te maken met een autobrand. Rond half tien vatte het motorcompartiment van één van de depannagewagens van het bedrijf aan de Brechtsebaan vuur. De brandweer moest ter plaatse komen en had het vuur snel onder controle zodat de vlammen niet konden overslaan op het bedrijf. Er was dan ook enkel schade aan het voertuig na de brand. Er vielen geen gewonden bij de brand. De oorzaak van de brand moet nog onderzocht worden, wellicht gaat het om een technisch defect onder de motorkap. (BSB)