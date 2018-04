Asfalt in stukje Paalstraat 05 april 2018

De Paalstraat zal ter hoogte van het kruispunt met de Theofiel Van Cauwenberghslei een stukje worden geasfalteerd. Momenteel liggen er klinkers, maar die werden in de loop der jaren los gereden door de veelvuldige passage van lijnbussen. "In afwachting van een eventuele globale aanpak van de Paalstraat komt er nu alvast deze herstelling", zegt schepen van Openbare Werken Wouter Rombouts (N-VA). Vermoedelijk gaat de schop kort na de bouwvakantie in de grond. In principe zal het verkeer in de Paalstraat dan een tweetal weken hinder ondervinden. (KDC)