Afval blijft staan door stiptheidsactie 26 mei 2018

Door een stiptheidsactie bij (een deel van de) vuilnisophalers van intercommunale Igean zijn er tijdens de voorbije dagen een aantal afvalfracties in de ruime Antwerpse regio niet opgehaald. De actie was het gevolg van een dispuut over de hoogte van een premie. Verschillende medewerkers eisen meer geld voor het extra werk dat ze na een feestdag moeten opknappen, maar Igean wil daar maar gedeeltelijk in mee gaan. Vooralsnog leverde overleg tussen directie en personeel niets op, dus het is niet uitgesloten dat de werknemers maandag hun protest gewoon verder zetten. In Boechout, Brasschaat, Brecht, Kapellen, Kontich, Niel, Ranst, Rumst, Schelle, Schilde, Schoten en Zandhoven bleef de voorbije dagen in verschillende straten het afval staan. Het gaat om zowel gft en pmd als restafval. Igean roept de mensen intussen op om hun niet opgehaalde vuilnis niet aan de straat te laten staan en om alles bij een volgende ophaling mee te geven.





Zeker bij deze temperaturen kan afval voor extra geuroverlast zorgen, maar voorlopig zit er dus niets anders op. (KDC)