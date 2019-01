Advocaat steelt als bewindvoerder 142.000 euro van gehandicapte vrouw: zij moet nu leven van 913 euro per maand Patrick Lefelon

24 januari 2019

17u24 0

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag twee jaar cel gevorderd voor de Antwerpse advocaat Luc B., die vervolgd wordt voor misbruik van vertrouwen. Hij had als bewindvoerder minstens 142.602 euro van een vrouw met een verstandelijke beperking overgeschreven naar zijn privérekening. Het 48-jarige slachtoffer uit Schoten blijft berooid achter en moet zich nu zien te redden met een invaliditeitsuitkering van 913 euro.

De vrouw had op 1 januari 1990 een zwaar verkeersongeval, waarbij ze een hersentrauma opliep. Toen ze ontwaakte uit haar coma, bleek ze verstandelijk beperkt en kon ze niet meer gaan werken. De verzekering betaalde haar 288.841 euro uit, naast de 12.236 euro die ze al aan voorschotten had gekregen. Omdat ze haar geld niet meer zelf kon beheren, werd in 1993 Luc B. aangesteld als haar bewindvoerder.

“In 2013 trok ze naar de vrederechter, omdat de beklaagde haar rekeningen niet of laattijdig betaalde en ook haar invaliditeitsuitkering achter bleef. Luc B. kwam niet opdagen, en er werd een nieuwe bewindvoerder aangeduid. Die stelde vast dat al haar geld verdwenen was”, pleitte advocaat Jan Opsommer namens het slachtoffer.

De vrouw had van de beklaagde nooit inzage gekregen in haar financiële situatie en Luc B. had in al die jaren ook nooit verslag uitgebracht aan de vrederechter. Die laatste had daar ook nooit op aangedrongen, omdat hij vertrouwen had in de advocaat.

Vrederechter overleden

De nieuwe bewindvoerster diende in juli 2014 klacht met burgerlijke partijstelling in. Uit het bankonderzoek bleek dat Luc B. minstens 142.602 euro naar zijn privérekening had overgeschreven. Volgens de burgerlijke partij is de schade echter veel groter en mag er nog minstens 100.000 euro worden bijgeteld.

De beklaagde erkende dat hij het geld gebruikt had voor het aanzuiveren van persoonlijke schulden en tekorten in het kader van zijn advocatenkantoor. Hij wilde jaarlijks 15.000 euro terugbetalen, maar werd afgezet als bewindvoerder voordat hij daar de kans toe had.

Zijn advocaat Luc De Daele voerde aan dat de feiten intussen verjaard zijn of dat minstens de redelijke termijn overschreden werd. De andere partijen waren het daar niet mee eens.

Vonnis op 21 februari.