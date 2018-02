Acht boetes voor rijden zonder gordel 06 februari 2018

02u57 0

De politie Schoten hield in de Leo Van Hullebuschstraat, de Braamstraat en op de Brechtsebaan een actie tegen woninginbraken. In totaal zijn 32 voertuigen gecontroleerd. De focus lag op inbraakpreventie, maar de inspecteurs stelden ook tien onmiddellijke inningen op voor verkeersinbreuken. Vooral rijden zonder gordel was een opvallend pijnpunt, acht passanten krijgen hiervoor een onmiddellijke inning in de bus.





Tijdens de avond vervoegden ook enkele medewerkers van De Lijn het actieteam en controleerden ze de passagiers op tien bussen die vanuit Antwerpen Schoten passeren richting Brecht. Behalve zeventien wanbetalers, onderschepten ze ook een veertigjarige Albanees met drugs op zak. Hij is gearresteerd, maar is na verhoor weer vrijgelaten. Hij kreeg het bevel het grondgebied te verlaten. (VTT)