Academie organiseert Kaekelrock 27 april 2018

De Schotense Academie voor Muziek, Woord en Dans organiseert morgen zaterdag het muziekfestivalletje Kaekelrock in cultuurcentrum De Kaekelaar. Vanaf 13.30 uur gaan de deuren open. Eerst is er een DJ-workshop, waarbij je van een professionele DJ een paar kneepjes van het vak kan leren. Tussen 16 en 23 uur verzorgen de leerlingen van de academie enkele muzikale optredens . De toegang tot dit evenement is gratis. (KDC)