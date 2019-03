Aantal woninginbraken daalt in politiezone Schoten Toon Verheijen

01 maart 2019

19u38 0 Schoten De politiezone Schoten blikt tevreden terug op 2018. Het aantal inbraken ging ondanks een najaarspiek naar beneden. Alarmerend blijft wel het aantal meldingen van intra familiaal geweld. In 2018 werden er 269 dossiers opgestart.

De politiezone Schoten legde in 2014 een vijfjarig zonaal veiligheidsplan vast waarin verkeer, diefstallen in woningen en andere panden en intrafamiliaal geweld de drie prioriteiten waren. Op vlak van verkeer werden verspreid over een heel jaar 230 mobiele snelheidscontroles gehouden. Alles samen moesten 1.464 bestuurders een ademtest afleggen en daarvan blies 2,5 procent positief. Inspecteurs controleerden daarnaast gedurende 576 uren op foutparkeerders die plaatsen voor mindervaliden innemen.

Het aantal inbraken in de politiezone daalde van 215 naar 192. “Ondanks de inbrakenplaag van oktober en november 2018, is dit een lichte daling ten opzicht van 2017”, zegt Kristel Wouters, woordvoerster van de politie Schoten. “Het korps zette zich maximaal in om de plaag in te dijken met extra patrouilles en communicatie via sociale media om Schotenaren aan te sporen tot sociale controle. De zone pakt dit probleem integraal aan. Zo kunnen Schotenaren bijvoorbeeld gratis toezicht vragen op hun woning als ze met vakantie zijn. Er deden maar liefst 516 inwoners een aanvraag voor afwezigheidstoezicht, goed voor 4.420 checks door onze inspecteurs. Voor diefstalpreventief advies kan de Schotenaar terecht bij de dienst Integrale Veiligheid van de gemeente.” De derde prioriteit is intrafamiliaal geweld. “Dit blijft jammer genoeg nog te vaak voorkomen”, zegt Kristel Wouters. “In 2018 stelden de inspecteurs 269 processen-verbaal op voor huiselijk geweld. Bij 59 procent van de feiten gaat het om geweld tussen (ex-)partners.”

Nog enkele cijfers: de politie kreeg in 2018 14.603 meldingen waarbij in 9.377 gevallen een patrouilleploeg ter plaats ging. Er gebeurden 109 gerechtelijke en 104 bestuurlijke arrestaties. In totaal presteerden de inspecteurs 1.740 extra werkuren voor evenementen in de gemeente waarvan 306 werkuren enkel voor de Scheldeprijs en de Vaartkoers.

Nieuwe korpschef

2019 zal in vele opzichten verandering brengen voor het korps. In juni gaat korpschef Dirk Lemmens met pensioen. Alle werknemers van de Lokale Politie Schoten wachten in spanning af wie hen de komende jaren zal sturen. De zone zal ook een nieuwe zonaal veiligheidsplan opstellen voor de periode 2020-2025 en verder inzetten op Slim-Blauw-Op-Straat door een meer intensieve opvolging.