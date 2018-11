8 maanden na brand kan drankenhandel beginnen met heropbouw Kristof De Cnodder

07 november 2018

17u23 0 Schoten Acht maanden nadat een felle brand de opslagplaats van Jules Loots (65) helemaal vernielde, heeft de Schotense drankenhandelaar opnieuw betere vooruitzichten. De heropbouw van zijn magazijn is intussen goed en wel gestart. “Het ergste leed is achter de rug.”

Op 3 maart van dit jaar zette een kortsluiting Jules Loots’ drankendepot in de Schotense Gelmelenstraat in lichterlaaie. Ook een vrachtwagen en de volledige inboedel werden in de as gelegd. Het enige geluk bij een ongeluk was dat de aanpalende woning van Loots’ stiefdochter Laetitia grotendeels gevrijwaard bleef. Hoe dan ook begon voor Loots een lastige periode. Nadat eerst alles moest worden afgehandeld met de verzekering diende nadien een geschikte aannemer te worden gevonden. Daar ging een dik half jaar over, maar inmiddels is er schot in de zaak gekomen.

“Het oude dakgebinte van het magazijn werd intussen afgebroken en wordt binnenkort vervangen”, vertelt Jules Loots. “Ook de bepleistering aan de muren werd al deels onder handen genomen. Het gaat de goede kant uit. Half december hoop ik opnieuw op mijn vertrouwde stek te kunnen zitten. De voorbije maanden waren natuurlijk niet altijd makkelijk, maar het ergste leed hebben we nu wel geleden. Ik wil trouwens nog eens iedereen bedanken die mij en mijn familie in deze moeilijke tijden heeft geholpen.”

“Te goed om thuis te zitten”

Hoewel Jules Loots pensioengerechtigd is, dacht hij op geen enkel moment aan stoppen. “Ik voel me nog te goed om thuis in de zetel gaan zitten. De meeste mensen zouden in mijn geval niet meer herbegonnen zijn, maar zo zit ik niet in mekaar. Na de brand heb ik eigenlijk vrijwel meteen de activiteiten hervat. Tijdelijk sloeg ik mijn dranken op in de garage van mijn privéwoning. Met een bestelwagen ben ik mijn ronde blijven doen. Anderzijds is het wel tijd dat ik terug naar mijn magazijn kan, want heel praktisch is deze situatie niet. Sommige buren waren ook niet zo blij met de bedrijvigheid. Die mensen kan ik nu geruststellen: over enkele weken gaan ze van mij geen last meer hebben”, besluit Loots.