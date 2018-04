65 pv's na controleactie van Voedselagentschap 11 april 2018

Het FAVV heeft in Borgerhout en Schoten in totaal 455 voedingszaken gecontroleerd. De controleurs stelden 65 pv's (56 in Borgerhout en 9 in Schoten) op voor inbreuken op het vlak van temperaturen en van hygiëne.





Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) pikt jaarlijks op willekeurige basis twee gemeentes per provincie uit voor een algemene controle. Dit jaar waren Borgerhout en Schoten aan de beurt. Van 14 tot en met 21 maart 2018 gingen een twintigtal controleurs op pad en controleerden ze in totaal 455 voedingszaken uit de distributiesector. In Borgerhout ging het om 120 horecazaken en 104 zaken uit de distributiesector, zoals bijvoorbeeld slagers, bakkers en groothandelszaken. In Schoten werden 110 horecazaken bezocht en 121 zaken uit de distributiesector.





Ongeveer de helft van de 455 gecontroleerde voedingszaken bleek volledig in orde. Daarnaast werden er vooral lichte inbreuken vastgesteld: 163 zaken kregen daarvoor een waarschuwing (83 in Borgerhout en 80 in Schoten). Veel van deze waarschuwingen hebben ermee te maken dat de vereiste informatie over allergenen ontbreekt. Nog eens 65 zaken kregen een pv (56 in Borgerhout en 9 in Schoten). Het ging hier vooral om inbreuken op het vlak van temperaturen en van hygiëne. Eén zaak werd tijdelijk gesloten, maar is intussen weer geopend. (BJS)