30 jaar cel gevorderd tegen IS-beul MAN UIT SCHOTEN STAAT TERECHT VOOR ONTHOOFDING AAN ZIJDE VAN JIHADI JOHN WANNES VANSINA

02 maart 2018

02u47 0 Schoten Voor de correctionele rechtbank in Mechelen werd gisteren 30 jaar gevorderd tegen Arben Imishti (38) uit Schoten voor terroristische moord en deelname aan een terroristische groepering. Volgens de aanklager is hij een van de beulen van IS, onder wie ook Jihadi John, die in een propagandafilm een twintigtal Syrische soldaten onthoofden.

Het gruwelijke filmpje





Although the disbelievers dislike it duurt zestien minuten en dateert van 16 november 2014. Daarin brengt IS expliciet de executie in beeld van 18 Syrische soldaten en de gegijzelde Amerikaanse journalist Peter Kassig.





Te zien is hoe de IS-strijders, waaronder Jihadi John, een commandomes nemen uit een houten bak, zich achter de geknielde gijzelaars zetten en hen simultaan de keel oversnijden. De hoofden worden vervolgens op de ruggen van de slachtoffers geplaatst. De ongemaskerde IS-strijders komen close-up in beeld en het is zo dat Imishti kon worden geïdentificeerd.





"De beelden zijn vergeleken met de foto in het rijksregister en zijn zus heeft bevestigd dat het om haar broer gaat", aldus de aanklager.





Geld opgestuurd

Telefoontaps bij zijn zus en moeder bewijzen ook dat Imishti in Syrië was. Hij belde hen geregeld, vaak om geld te vragen. Zo verklaarde hij zijn moeder op een gegeven moment dat hij IS nog 1.700 dollar moest betalen. Deed hij dat niet en sneuvelde hij, dan zou hij het paradijs niet binnenmogen. Een andere keer had hij het erover dat er feest werd gevierd nadat twee Turkse soldaten levend werden verbrand. De moeder en de zus werden overigens eerder deze week in Dendermonde al veroordeeld voor deelname aan een terroristische groep omdat ze geld stuurden. Arben Imishti was overigens niet aanwezig op zijn proces.Volgens zijn familie is hij dood. De moeder en zus kregen daarover in maart een bericht, maar volgens de aanklager zijn er geen bewijzen van zijn overlijden. "We hebben nooit een foto van zijn lichaam gezien. Het is een gebruikelijke praktijk om een dood in scène te zetten. Imishti was op de vlucht, had zijn wapen verkocht en had schrik om in België in de cel te belanden."





De procureur vorderde de maximumstraf van 30 jaar. De uitspraak volgt eind deze maand. Imishti en zijn familie kwamen halverwege vanuit ex-Joegoslavië naar België. Het is niet bekend hoe hij radicaliseerde, maar hij heeft een verleden van inbraken en drugs. In 2001 werd hij correctioneel veroordeeld, in 2002 kreeg hij het bevel het land te verlaten. Omdat zijn ouders, zus en broer intussen de Belgische nationaliteit hadden, mocht hij in 2009 toch blijven nadat hij een tijd in een Zweedse cel had gezeten.