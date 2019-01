3,5 miljoen subsidie voor scholen Grootste stuk van de taart gaat naar Schoten en Malle Toon Verheijen & Samira El Oiamari

18 januari 2019

18u31 0 Schoten Niet minder dan 74 bouwprojecten van scholen in het Antwerpse hebben een subsidie gekregen. Alles samen gaat het om 26 miljoen. In de noordrand wordt 3,5 miljoen verdeeld. Daarbij vallen vooral de projecten van Sint-Cordula en Campus Kajee in Schoten op en die van Maris Stella in Malle.

De subsidies worden toegekend door Agion, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. Tussen oktober en december 2018 werd er in heel Vlaanderen zo’n 104 miljoen euro uitgetrokken en toegekend aan 175 schoolbesturen.

In Antwerpen werden 74 scholenbouwprojecten voor samen bijna 26 miljoen euro goedgekeurd om hun patrimonium te vernieuwen. De helft daarvan is voor extra capaciteit en een ander deel investeert in de vernieuwing van de school. Dat is onder meer het geval in Maris Stella in Malle. Die school krijgt na ruim vijftien jaar eindelijk het licht op groen voor een vernieuwingproject. Agion geeft de school een subsidie van iets meer dan 800.000 euro.”

We hebben al heel wat jaren plannen voor een oud gebouw af te breken en te vervangen voor een nieuwbouw, maar het was wachten op de subsidie”, vertelt directrice Trees Seuntjens. “Het oude gebouw is versleten en zal vervangen worden door een nieuwbouw. Het gaat onder meer om dertien klassen, een directielokaal, een open leercentrum en een auditorium voor de afdeling woord, kunst en dans.”

Schoten Bouwwerken

Maris Stella hoopt nog deze lente met de afbraakwerken te starten en aansluitend de nieuwbouw te zetten. Het gebouw zou dan tegen 1 september 2020 klaar moeten zijn om in gebruik te nemen. “We zijn vooral blij dat we eindelijk groen licht hebben gekregen.”

Een andere geluksvogel is Sint-Cordula in Schoten. Die school krijgt 1,3 miljoen euro om projecten uit te voeren die al heel wat jaren gekend zijn. Het gaat om extra plaatsen in de Vordensteinsstraat, een nieuwbouw in de Gelmelenstraat en vernieuwingen aan de Alice Nahonlei. De school wil echter niet communiceren over de plannen en kan ook niets zeggen over een realisatietermijn.

Campus Kajee

De Campus Kajee krijgt van Agion een subsidie van net geen 1,5 miljoen euro. “Wij willen een nieuw kleuterpaviljoen voor de kleinste kleuters bouwen”, zegt directeur Bart Laerenbergh. “Het paviljoen komt in het groen weg van de drukte van het grote school. De boterhammenrefter en sanitair worden afgebroken en opnieuw gebouwd. Daarboven kom ook nog een extra verdieping voor meer klassen. We zouden de bouwwerken graag aanvatten op 1 april. In totaal gaan de bouwwerken ongeveer negen maanden duren. 1 september wordt nipt , maar we hopen wel dat de refter en sanitair tegen de herfstvakantie volledig klaar is.”

Verder zijn er ook nog het Sint-Michielscollege in Brasschaat (32.000 euro), basisschool Sint-Lutgardis in Schilde (88.000 euro) en de Wonderwijzer in Schilde (100.000 euro) die een subsidie krijgen voor vernieuwingsprojecten.