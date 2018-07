23.000 bezoekers voor Hello!Schoten 16 juli 2018

De zestigste editie van Werelddansfestival Hello!Schoten werd vrijdagavond afgesloten en klokte af op zo'n 23.000 bezoekers. "Dat is ongeveer het cijfer waarop we hadden gehoopt", zegt Steven Goossens van Hello!Schoten.





"Het ligt ook in de lijn van andere jaren. Door het succes van de Rode Duivels op het WK hebben we onze programmatie wel een klein beetje moeten aanpassen, kwestie van niet in concurrentie te gaan met de belangrijke match tegen Brazilië. Daardoor kwam het festival misschien iets trager op gang dan anders, maar later in de week werd dat toch weer goedgemaakt." (KDC)