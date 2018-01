15.000ste lid 'Ge zijt van Schoten' in de bloemetjes 02u39 0 Foto De Freine Vlnr.: Robin Ceusters (oprichtster facebookgroep), burgemeester Maarten De Veuster, Frank De Vylder (medewerker facebookgroep), Lori De Coster (15.000ste lid) en Veerle Van Pottelberge.

De facebookgroep 'Ge zijt van Schoten' vierde afgelopen weekend een feestje. Het 15.000ste lid - Lori De Coster - werd in brasserie 'Ons Moeder' in de bloemetjes gezet. Lori kreeg een geschenkenpakket van de Schotense middenstand. Ook Veerle Van Pottelberge deelde in de prijzen. Veerle kon het best voorspellen wanneer het vijftienduizendste lid zich zou aanmelden. Frank De Vylder - de beheerder van de facebookgroep - is in zijn nopjes omdat 'Ge zijt van Schoten' na vijf jaar nog steeds springlevend is. "In 2014 vierden we ons 2.900ste lid, naar het postnummer van Schoten", vertelt Frank. "Sindsdien zijn we dus nog spectaculair gegroeid. Hoe dit succes te verklaren is? Er worden heel wat oude foto's met dorpsgezichten gedeeld en dat slaat aan. Het is een stukje nostalgie. Verder waken de beheerders van de groep er over dat discussies nooit ontaarden. Zo is racisme bijvoorbeeld uit den boze en mag het bij ons geen klaagmuur worden. Daar zien we streng op toe." (KDC)