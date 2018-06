120 jaar oud landhuis krijgt eerherstel OOK 15 NIEUWE FLATS OP DOMEIN HOFKE VAN MEEÙS KRISTOF DE CNODDER

12 juni 2018

02u56 0 Schoten Het Hofke van Meeùs in de Schotense Deuzeldlaan krijgt een facelift. Het 120 jaar oude landhuis wordt gerenoveerd en op het aanpalende domein verrijzen in totaal 15 appartementen. "Alles gebeurt met respect voor het historisch waardevolle gebouw en de prachtige tuin errond", belooft de projectontwikkelaar.

Een beschermd gebouw is het Hofke van Meeùs niet, maar het pand heeft wel een zekere historiek en grandeur. De villa werd in 1898 gebouwd in opdracht van Eugène Meeùs, stichter van de oude suikerfabriek in de Kruiningenstraat. Op het één hectare grote domein staat verder een monument ter nagedachtenis van de slachtoffers van de twee wereldoorlogen. Sinds 1960 is het Hofke van Meeùs in handen van de familie Meyers, maar die doet er nu afstand van.





Met respect

"Het was voor ons simpelweg niet meer mogelijk om alles goed te onderhouden", zeggen de broers Philip en Michael Meyers. Deze laatste woont trouwens voorlopig nog in de villa. "Om die reden besloten we onze eigendom te verkopen, maar niet aan eender wie. De koper moest iemand zijn die respectvol met het domein zou omgaan. Met Luc Van De Wiel vonden we zo iemand." Van De Wiel is een projectontwikkelaar een groot hart voor erfgoed. "Het Hofke van Meeùs sprak me meteen enorm aan", pikt de man in. "Kijk, als ik zou gaan voor maximale winst, dan zou ik het bestaande gebouw volledig platgooien en er zoveel mogelijk appartementen in de plaats zetten. Maar dat krijg ik niet over mijn hart. Daarom pak ik het anders aan. Het Hofke van Meeùs zelf krijgt een grondige opknapbeurt en op het domein komt vooraan een flatgebouw met vijf wooneenheden en achteraan één met tien. Het gebouw achteraan krijgt een modernere look, wat voor een interessant contrast gaat zorgen. Verder is er een ondergrondse garage voorzien."





Voorjaar 2019

De appartementsgebouwen worden zo ingeplant dat er in de mooie tuin amper bomen moeten sneuvelen.





"De toekomstige bewoners zullen kunnen genieten van een aanzienlijk stuk gemeenschappelijk groen", gaat Luc Van De Wiel verder. "De rust die je daar vindt, zal veel mensen aanspreken. In het voorjaar van 2019 beginnen we normaal met de bouw van de appartementen. Een jaar of twee later zouden die dan klaar moeten zijn."





De renovatie van het bestaande gebouw is pas voor een volgende fase. "Enerzijds om praktische redenen, anderzijds omdat we nog aan het bekijken zijn hoe we de villa exact gaan opdelen", legt Luc Van De Wiel uit.





"We gaan er minimaal drie en maximaal zes wooneenheden van maken, maar de praktische uitwerking daarvan staat nog niet helemaal op punt." Binnenkort organiseert Van De Wiels firma Batimmo al een voorverkoop van de nieuwbouwappartementen. Voor meer info kan u bellen naar 0473/45.77.37.