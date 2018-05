"Voor boekenwurm als ik is dit droomjob" BIBLIOTHECARESSE LUT ROELENS (65) MET PENSIOEN KRISTOF DE CNODDER

01 juni 2018

02u42 1 Schoten Na een half leven tussen de boeken zwaaide Lut Roelens gisteren af als bibliothecaresse van Schoten. Vanaf vandaag geniet Lut van een welverdiend pensioen. "Het zal vreemd aanvoelen als ik binnenkort zelf boeken ga ontlenen", glimlacht de kersverse gepensioneerde.

Lut Roelens (65) zit al drie decennia in het bibliotheekwezen, eerst twaalf jaar als assistente in Brasschaat en nadien achttien jaar als hoofdbibliothecaris in Schoten. "Ik wist al even dat mijn pensioen er zat aan te komen, maar toch overviel mijn laatste werkdag me een beetje", vertelt Lut. "Ik heb mijn job hier altijd graag gedaan. Als kind was ik al een boekenwurm: een regendag in de grote vakantie was voor mij geen ramp, want dan las ik binnen een boekje. Voor mij was het een droomjob om tussen de boeken te mogen werken. Het sociale contact heb ik ook altijd graag gehad. De mensen die we hier over de vloer krijgen, zijn bovendien meestal goed gezind. Naar de bib gaan is iets anders dan aankloppen bij het belastingkantoor (lacht)."





Doorheen de jaren zag Lut Roelens de bib hard evolueren. "In Brasschaat heb ik de tijd nog meegemaakt dat de uitgeleende boeken op een fiche werden ingevuld. Later werd alles gedigitaliseerd. Sinds 2001 is er ook een online provinciaal systeem dat uitwisseling tussen bibliotheken vergemakkelijkt. Het geeft allemaal veel meer mogelijkheden. Het internet heeft ook in onze sector deuren geopend. Nog een gevolg van die internetrevolutie: de encyclopedieën zijn er quasi volledig uit, want de mensen zoeken tegenwoordig alles op via het web."





Eén van de hoogtepunten uit Luts carrière was de ingebruikname van de gerenoveerde Braembib, eind 2017. Na een ongeveer vijf jaar durende verbouwing kon Lut met haar boeken de tijdelijke Gelmelenbib inruilen voor haar oude stek. "Ik heb heel eerlijk even gevreesd dat ik die terugkeer niet meer zou meemaken", gaat Lut verder.





Verhuis

"Door een samenloop van omstandigheden duurden de werken een stuk langer dan voorzien, maar gelukkig lukte het dus nog net voor mijn pensioen. De verhuis heeft onze werking een enorme boost gegeven. Het aantal ontleningen is met bijna de helft gestegen ten opzichte van zes maanden geleden. Daar kan ik alleen maar blij mee zijn."





Zelf gaat Lut het uitleencijfer nog wat mee helpen opvijzelen, want na haar pensioen krijgt ze veel meer tijd om te lezen. "Het zal in het begin vreemd voelen om aan de andere kant van de balie te staan. Maar nu kan ik eens met een boekje in één van de gezellige zetels van de bib kruipen. Dat kon ik tijdens mijn diensturen nooit doen. Ik laat de bib met een gerust gemoed achter, want ik had een goed team achter mij", besluit Lut. Een nieuwe hoofdbibliothecaris wordt pas na de zomer aangesteld door het gemeentebestuur.